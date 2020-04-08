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Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.

08.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 01:30
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya alacaklarını duyurdu.
Trump, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.
DSÖ'nün Kovid-19 salgınında bazı çağrıları yapmakta geç kaldığını belirten Trump, örgütün ABD'nin Çin'e yönelik seyahat yasağına da karşı çıktığını anımsattı.
Trump, DSÖ'nün "Çin odaklı" çalıştığını belirterek "DSÖ'nün işleyişine bir bakacağız. Ancak DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Beyaz Saray, Güncel
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