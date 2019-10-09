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Trump: "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı"

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı.

09.10.2019 16:01Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce askerimiz öldü veya yaralandı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden açıklamalarını sürdürüyor. Orta Doğu'ya gitmenin ülke tarihinde verilen en kötü karar olduğunu belirten Trump, "ABD, Orta Doğu'da 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce askerimiz öldü veya yaralandı. Diğer tarafta milyonlarca insan öldü. Orta Doğu'ya gitmek ülke tarihimizde verilen en kötü karardı. Askerlerimizi dikkatlice geri getiriyoruz. Odak noktamız büyük resim üzerine" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Politika

Kaynak: İHA

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