Trump: ABD'ye para akıyor

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.

Trump, Twitter paylaşımında, "Çin'den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile diğer ülkelerden de ABD'ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD'ye geliyor" dedi.

Diğer yandan, Çin'in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA