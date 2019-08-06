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Trump: ABD'ye para akıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.

06.08.2019 16:37 Trump: ABD'ye para akıyor
– ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ülkeye yapılan yatırımlar ve firmalar konusunda "çok güçlü bir pozisyonda" olduğunu söyledi.
Trump, Twitter paylaşımında, "Çin'den gelen büyük miktarda paranın yanı sıra güvenlik, yatırım ve faiz gelirleri ile  diğer ülkelerden de ABD'ye para akıyor. Çok güçlü bir pozisyondayız. Çolk sayıda şirket ABD'ye geliyor" dedi.
Diğer yandan, Çin'in para biriminin kaybettiği değer sonrasında düşen ABD piyasalarında açılış öncesinde toparlama devam ediyor.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

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