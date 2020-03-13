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Trump açıklama yapıyor

ABD Başkanı Trump, koronavirüs ile ilgili açıklama yapıyor.

13.03.2020 22:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:39
Trump açıklama yapıyor
ABD Başkanı Trump, koronavirüs ile ilgili açıklama yapıyor...
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

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