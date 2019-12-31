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Trump Art Gallery'de Ocak 2020 sergisi: Recolor

Fotoğraf ve yarattığı illüzyonun üzerine deneyler sunan sanatçı Hakan Sorar'ın, 'Recolor' isimli sergisi ocak ayı boyunca Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluşacak.

31.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:11 Trump Art Gallery'de Ocak 2020 sergisi: Recolor

Fotoğraf ve yarattığı illüzyonun üzerine deneyler sunan sanatçı Hakan Sorar'ın, 'Recolor' isimli sergisi ocak ayı boyunca Trump Art Gallery'de (TAG) sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı eserlerinde, sürekli değişen ve geride izler bırakan kentsel dönüşüm alanlarının fotoğraflarını yeni bir dil ile kurguluyor.

Trump Art Gallery, 01 – 31 Ocak tarihleri arasında sanatçı Hakan Sorar'ın 'Recolor' adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Eserlerinde, sürekli değişen ve geride izler bırakan kentsel dönüşüm alanlarının fotoğraflarını yeni bir dille kurgulayan Hakan Sorar; yeniden renklendirdiği, parçalara ayırdığı karelerinde dönüşen ve dönüştükçe parçalanan belleği izleyiciye yapay- doğal ikiliği üzerinden aktarıyor.

Fotoğraflarında; kent, kentsel dönüşüm, beden, beden-mekan ilişkisi kavramlarını irdeleyen sanatçı, fotoğrafın doğası ile oynayarak kurgusal gerçeklikler sunuyor. Fotoğraflarında kent dışında objelere de yer veren sanatçı, tüketim ve hızlı değişen kent insanı ihtiyaçlarına da vurgu yapıyor. Dijital baskının yanı sıra instant film kullanan sanatçı, fotoğraf üzeri müdahaleler ile fotoğraf ve resim arasındaki ince çizgide dolaşıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği 'Recolor' adlı sergi, 31 Ocak 2020 tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery'de ziyaret edilebilir.



Donald Trump, Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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