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Trump: "Avrupa, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 4 milyon mülteci konusunda sorumluluk almalı"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Avrupa'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

13.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:28Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumdan kaynaklı olarak 'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve 'nın artık mülteciler konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Cumhuriyetçi senatörle Türk-Amerikan ilişkilerinin ele alındığı bir toplantı yaptı.
Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.
S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.
Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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