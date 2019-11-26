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Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi. Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği" dedi.

26.11.2019 00:41 | Son Güncelleme: 26.11.2019 00:54

ABD Başkanı Trump, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi.

Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray'ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı.

"CANON ŞU ANDA DÜNYANIN EN ÜNLÜ KÖPEĞİ"

Conan'a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, "Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu." dedi. Trump, "kahraman" olarak söz ettiği Conan'ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve "işinin başına döndüğünü" vurguladı. Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray'da bir araya geldiklerini belirtti.

NE OLMUŞTU?

DEAŞ elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri'nin 8 helikopterle İdlib'in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Trump, 27 Ekim'de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi'nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

MONTAJLI FOTOĞRAFI GÜNDEM OLMUŞTU

Trump'ın, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe fotoşopla madalya taktığı fotoğraf gündem olmuştu.. Fotoğrafın orijinalinin, Trump'ın bir Vietnam gazisine madalya taktığı törende çekildiği, gazinin yerine köpeğin montajlandığı ortaya çıkmıştı.

Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: AA


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