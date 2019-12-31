Trump, Bağdat Büyükelçiliğinde yaşanan olaylardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırının ardından İran'ı suçlayarak güçlü şekilde karşılık verileceğini açıkladı.



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ı protestoları düzenlemekle suçladı ve yaşanan olaylardan Tahran'ın sorumlu tutulacağını belirtti. Trump, "İran, Amerikalı bir müteahhidi öldürdü ve çok sayıda kişiyi yaraladı. Güçlü bir şekilde cevap verdik, her zaman da vereceğiz. İran şimdi ABD'nin Irak Büyükelçiliğine bir saldırı düzenliyor. Bunlardan tamamen sorumlu tutulacak. Buna ek olarak Irak'ın, büyükelçiliği korumak için güvenlik güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara bildirdik" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Irak'ta Haşdi Şabi yanlılarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine düzenlediği baskında 32 kişi yaralandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA