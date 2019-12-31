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Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

31.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:52 Trump, Bağdat Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı suçladı Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, 'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan 'ı sorumlu tuttu.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak." dedi.
Büyükelçiliğe düzenlenen saldırıyla ilgili doğrudan İran'ı hedef gösteren Trump, "İran bir sözleşmeli personeli öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. Buna güçlü şekilde karşılık verdik, her zaman da vereceğiz. İran, şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı organize ediyor. Bundan sorumlu tutulacak. Ayrıca Irak'ın da Büyükelçiliği korumak için güçlerini kullanmasını bekliyoruz, bunu onlara ilettik." ifadelerini kullandı.
Büyükelçilik önünde protestolar
ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.
Protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin kapısını kırdı.
ABD karşıtı sloganlar atan protestocular elçilik binasına girmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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