Trump, Basın Mensupları İçin Düzenlenecek Yeni Yıl Kutlamasını İptal Etti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:39

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın görevlileri için düzenlenecek geleneksel yeni yıl kutlamasını iptal etti. Trump'ın kararı basın mensupları tarafından eleştirildi.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensupları için her yıl düzenlenen yeni yıl partisini bu sene iptal etti. Beyaz Saray'da görev yapan muhabirlerin yanı sıra Washington'daki basın görevlileri için de oldukça önemli bir yere sahip olan organizasyonun iptal edilmesi eleştiri topladı. Trump onlarca yıllık geleneği, büyük haber kuruluşlarıyla giderek artan çekişmeli ilişkilerine kurban etmekle suçlandı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama gelmezken, büyük bir şokla karşılanan bu durum Trump hakkında çıkan yalan haberlerle kendisine ve hükümete yönelik ağır eleştiri içeren haberlere karşı yaptığı bir atak olarak değerlendirildi.Basın için düzenlenen yeni yıl etkinlikleri, ABD Başkanı ile First Lady'nin basın mensuplarıyla yılbaşı ağacı önünde fotoğraf çekinme ve bu esnada basın mensuplarına her ikisiyle de kısa bir süre sohbet etme imkanı sunması bakımından önem taşıyor. Başkan Donald Trump ile eşi Melania Trump geçtiğimiz Aralık ayında basın yemeği düzenlemiş, ancak söz konusu fotoğraf oturumuna katılmamıştı. - WASHINGTON