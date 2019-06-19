19.06.2019 16:45
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Trump, başkanlık kampanyasında bir günde 25 milyon dolar topladı

Trump, başkanlık kampanyasında bir günde 25 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için başlattığı kampanya için bir günden az bir sürede hiçbir demokrat partinin başkan adayının bütün bir kampanya döneminde ulaşamayacağı şekilde 24 milyon 800 bin dolarlık bağış topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için başlattığı kampanya için bir günden az bir sürede hiçbir demokrat partinin başkan adayının bütün bir kampanya döneminde ulaşamayacağı şekilde 24 milyon 800 bin dolarlık bağış topladı.

Cumhuriyetçi Milli Komite Başkanı Ronna McDaniel, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "Bütün ülke genelinde başkan için heyecan daha önce hiç görülmeyen bir şekilde yüksek. Başkanın 2020 yılında yeniden seçilmesi için başlatılan kampanyada 24 saatten az bir zamanda 24 milyon 800 bin dolarlık bir bağış toplandı" dedi.

Donald Trump'ın seçim kampanyası için başlatılan bağış kampanyasına saat başı 1 milyon dolardan daha çok bağış yapıldı. - FLORIDA
Kaynak: İHA
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