19.06.2019 16:45
Haberler» Güncel» Haber

Trump, başkanlık kampanyasında bir günde 25 milyon dolar topladı

Trump, başkanlık kampanyasında bir günde 25 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için başlattığı kampanya için bir günden az bir sürede hiçbir demokrat partinin başkan adayının bütün bir kampanya döneminde ulaşamayacağı şekilde 24 milyon 800 bin dolarlık bağış topladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimi için başlattığı kampanya için bir günden az bir sürede hiçbir demokrat partinin başkan adayının bütün bir kampanya döneminde ulaşamayacağı şekilde 24 milyon 800 bin dolarlık bağış topladı. Cumhuriyetçi Milli Komite Başkanı Ronna McDaniel, Twitter'da yaptığı paylaşımında, "Bütün ülke genelinde başkan için heyecan daha önce hiç görülmeyen bir şekilde yüksek. Başkanın 2020 yılında yeniden seçilmesi için başlatılan kampanyada 24 saatten az bir zamanda 24 milyon 800 bin dolarlık bir bağış toplandı" dedi. Donald Trump'ın seçim kampanyası için başlatılan bağış kampanyasına saat başı 1 milyon dolardan daha çok bağış yapıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
milli, twitter, ABD, donald trump, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:22 Kuzey Ege'de 105 milyon liraya satılık ada
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şırnak'ın, Eruh'un AK Parti'ye geçmesi önemli. Bu her geçen gün daha da iyi...
18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, yani biz...
18:20 Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia
18:19 Direksiyonda fenalaştı, otomobiliyle direğe çarpıp, takla attı
18:18 Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatı merak konusu oldu! İşte tüm bilinmeyenler