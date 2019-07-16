16.07.2019 17:41
Haberler» Dünya» Haber

Trump: Benim ırkçı bir yanım yok

Trump: Benim ırkçı bir yanım yok

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, "Benim ırkçı bir yanım yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda attığı Tweetlerin 'ırkçı' olmadığını iddia ederek, "Benim ırkçı bir yanım yok" dedi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda   "Söz konusu Tweetler ırkçı değil. Benim ırkçı bir yanım yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendisinin Temsilciler Meclisi'nin Demokratik Parti kadın üyelerini hedef alan ırkçı yorumlarını kınamaya yönelik Temsilciler Meclisi'nde yapılması beklenen oylamaya dair de konuşan Trump, "Yapılması beklenen oylama Demokratların safsatası. Cumhuriyetçiler 'zayıflık' gösterip onların tuzağına düşmemeli. Bu oylama, hareketlerini göz önünde bulundurursak ülkemizden nefret ettiğine inandığım Demokrat temsilcilerin kullandığı kaba dil, ifadeler ve yalanlarla ilgili olmalı" dedi.


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Söz, Dünya

Son Dakika Haberleri
00:34   AB Komisyonu Başkanlığı'na seçilen Ursula von der Leyen'in ilk mesajı 'Birleşmiş ve güçlü bir AB'...
00:22   Ay'a yolculuğun 50. yılı: Neil Armstrong'un uzay giysisi 13 yıl aradan sonra müzede
23:54   2019 Emmy Ödülleri adayları belli oldu: Game of Thrones 32 dalda aday
23:52   Peruğuna 30 bin euroluk kokain saklayan kaçakçı havaalanında yakalandı
22:53   Son veriler ışığında Türkiye ekonomisi ne durumda? Yalçın Karatepe yorumluyor
21:57   Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi
21:52   Kanada'da sürücülerin 'çok fazla nazik' olması kazalara sebep oluyor