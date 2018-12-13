Trump Beyaz Saray'ın Basına Vereceği Yılbaşı Partisini İptal Etti

13 Aralık 2018 Perşembe 15:54



13 Aralık 2018 Perşembe 15:54

– ABD Başkanı Donald Trump, on yıllardır Beyaz Saray'da uygulanan, basın mesupları için gerçekleştirilen yılbaşı partisini iptal etti.ABD'li yayın kuruluşu Foxnews'da yayınlanan bir habere göre, henüz Beyaz Saray'dan resmi bir açıklama yapılmasa da, bir Beyaz Saray yılbaşı pratisi klasiği olarak görülen yılbaşı ağacı önünde poz verme geleneği Trump ailesi tarafından bozulmuş ve Trump, eşi Melania ile birlikte partide sadece kısa bir süre boy göstermişti.Alınan karar, Trump'ın medyayı 'yalan haberler' yapmakla suçlaması, yakın zamanda CNN Beyaz Saray muhabiri Jim Accosta'nın akreditasyonunu ipal etmesi ve Başkan Nixon'dan bu yana tüm başkanların katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'ne katılmayı iki kez reddetmesi sonrasında, ABD basınında şaşkınlık yaratmadı. - İstanbul