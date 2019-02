Trump: "Bizim İstediğimiz Her Şeye Yanaşmadıkları İçin Anlaşma Çıkmadı"

Kaynak: İHA

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim JHong-Un ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Kuzey Kore yaptırımların kaldırılmasını istedi. Ancak bizim istediğimiz her şeye yanaşmadıkları için anlaşma çıkmadı" dedi.ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 2 gün süren bir zirve gerçekleştirdi. Bugün sona eren tarihi zirvede anlaşma çıkmadı. Trump, düzenlediği basın toplantısında zirveye ve sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Anlaşmaya varılamadığını kaydeden Trump, "Kim Jong-Un enteresan bir karakter. Güçlü bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda bazı seçeneklerimiz vardı. Bu seçeneklerin hiçbirini kullanmama kararı verdik. Enteresan bir iki gün geçirdik diyebilirim. Herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Bazen de masadan uzaklaşmanız gerekir" ifadelerini kullandı."Bu çözüm zaman alacak"Trump'n basın açıklaması esnasında söz verdiği Dışişleri Bakanı Mike Pompoe, "Ekiplerimiz uzun süredir son derece yoğun bir çalışma içerisindeydi. Koreli ekiplerle birlikte ileriye büyük bir adım atmak istiyorduk. Her iki liderin Singapur'da geçen yıl anlaştığı çerçevede ilerlemeler sağladık. Son 36 saat içerisinde iki liderin görüşmeleriyle daha da ilerlerdik ama ABD'nin istediği bir sonuca ulaşamadık. Onlardan daha fazla şey yapmak istedik ama Kim Jong-Un bunu yapmaya hazırlıklı değildi. Hala iyimserim, ekiplerimizin yeniden bir araya geleceğine, bu karmaşık sorunu çözmek için birlikte çalışacağına eminim. Baştan da söylemiştik bu çözüm zaman alacak. Sınırlamaların farkındayız. Zorlukların farkındayız. Çalışmaya devam edeceğiz. İlerleme sağlayacağız ve tüm dünyanın nükleerden arındırılmasını başaracağız. ABD'nin ve tüm dünya halklarının istediği noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Daha fazla ilerleyeceğimizi umuyoruz ama gösterdiğimiz çabalarla iyimser olduğumu söyleyebilirim. Liderlerin iki gündür sürdürdüğü görüşmeler olumlu bir yola sokmuştur. Kim Jong-Un da daha fazla ilerleme taraftarı, anlaşma sağlanamadı ama önümüzdeki günlerde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu."Yaptırımları kaldırmamızı istediler"Basın mensuplarına yanıt veren Trump, Kore tarafının yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediğini ifade ederek, "Bizim bunu yapmamız mümkün değildi. Nükleerden arındırmanın büyük bir kısmını yapmaya hazırdılar ancak yaptırımların tamamen kaldırılmasına hazır değildik. Bu sebeple onların bu isteğini reddetmek zorunda kaldık. Yaptırımlar sürüyor. Haftalardır insanlar 'her şeyi verdiniz' diyordu ama böyle bir şey yapmadık Kim Jong-Un ve Kuzey Kore ile hala dostuz. Çok büyük bir potansiyele sahipleri bunu söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Kuzey Kore yaptırımların kaldırılmasını istediler. Ancak bizim istediğimiz her şeyi yanaşmadıklarını için anlaşma çıkmadı" ifadelerini kullandı."İstediğimiz noktaya gelebileceğini düşünüyorum"Kim Jong-Un'un nükleerden arındırılmaya ilişkin vizyonuna yönelik soruyu yanıtlayan Trump, "Bu konuda tam olarak yorum yapmak istemiyorum. Kendi vizyonuna sahip bu konuda. Bu bizim vizyonumuzla uyuşuyor diyemem. Ancak geçen yıla oranda daha yakın olduğunu söyleyebilirim. İstediğimiz noktaya gelebileceğini düşünüyorum. Ancak bu ziyarette uzaklaşmak zorunda olduğumuzu düşündük. Neler olacağını göreceğiniz" diye konuştu."Kim Jong-Un nükleer test ve roketleri yapmayacağı sözünü verdi"Trump açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Gelecekte belli bir noktada buluşacağız. Arada bir boşluk var. Yaptırımların kaldırılması karşılığında bütün nükleerden arındırılmasını istiyoruz. O ülkeyi karış karış tanıyoruz. İstediğimizi almamız gerekiyor. Bunun başka bir yolu olamaz. Bu tamamen benim kararımdı demek istemiyorum. İlişkimizi korumak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak göreceğiz ama insanlarımızı geri aldık. Kim Jong-Un dün akşam bana söz verdi. Daha fazla nükleer test ve roketleri yapmayacağı sözünü verdi. Kendisine güveniyorum. Sözüne inanıyorum. Kendileri ile görüşemeye devam edeceğiz. Mike, iyi bir ilişki ortaya koydu, görüşmeler sürecek. Güney Kore yönetimi ile görüşmedim henüz ama onara bu sürecin devam eden bir durum olduğunu ancak şuanda anlaşma imzalamanın uygun olmadığını düşündüğümüzü söyleyeceğim""Bana yapılanlar başka hiçbir Başkanı başına gelmedi"Basın mensuplarına açıklamada bulunan Trump'a, geçtiğimiz akşam Amerikan Kongresi'nde milletvekillerinin sorularını cevaplayan eski Avukatı Michael Cohen'in verdiği ifade hakkındaki görüşü soruldu. Kendisine yoğun bir saldırı olduğunu ve komplo kurulduğunu söyleyen Trump, "Bunların hepsi gerçek dışı. Bir yandan da çok enteresan. Elimden geldiğince izlemeye çalıştım. Böylesine bir sahte ifade verilmesi ve böylesine önemli bir zirve ile aynı anda gerçekleştirilmesi korkunç bir şey. İki gün sonra, 2 hafta sonra yapılabilirdi. Daha fazla zamanları olurdu. Bu kadar önemli bir zirve ile aynı dönemde yapılması inanılmaz. Çok fazla yalan söyledi. Tek bir konuda yalan söylemedi. Rusya ile tezgah yok dedi. Neden o konuda yalan söylemediğine şaşırdım. Her şey ile ilgili yalan söyledi. 'Rusya ile anlaştı' demesini bekledim. Ama Rusya ile tezgah yok dedi. Etkilendim. Yalan söyleyebilirdi. Yüzde 95 yalan söyledi, yüzde 100 de yalan söyleyebilirdi. Rusya ile gizli bir anlaşma yok. Bu bir cadı avı. Başka hiçbir başkanın başına gelmemiş bir durum. Cadı avına bir de sahte lafını eklemek durumda kalıyorum. En önemli soru oydu ama yalan söylemedi. 'Rusya ile çalışmıyor' dedi. Ama yine de utanç vericiydi" ifadelerini kullandı."El sıkışarak ayrıldık"Zirveye ilişkin atmosferi anlatan Trump, "Gayet dostane bir atmosfer vardı. Son derece dostane ayrıldık, el sıkışarak ayrıldık. Bir sıcaklık vardı ve bunun devam edeceğine inanıyorum. Ama tabii ki gerçekten de özel bir şey yapma fırsatımız var. Onlarca yıldır devam eden bir durumdan bahsediyorum. Benle sınırlı bir şey değil. Birçok başkanın görevi sırasında da çözülebilirdi. O kadar çok kişi söz verdi ki, ama hiçbir şey yapmadılar. Bana geçmişteki müzakerelerle ilgili akıl verdiler ama hiçbir şey yapmadıklarını gördüm. İlişkimizin sıcak olduğunu gördüm. Ayrılırken de dostaneydi" açıklamasını yaptı.Pompeo: "Gerçek bir ilerleme sağlandı"ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Aynı fikirdeyim. Mevkidaşlarımla görüştük. Daha fazlasını yapamaya kararlıyız. Neler yapabileceğimize bakacağız. 36 saat öncesine göre daha yakınız. Bir iki ay öncesine oranla daha da yakınız. Gerçek bir ilerleme sağlandı. Herkes umutluydu. Biraz daha iyisini yapabilirdik, daha başarılı olabilirdik. Ancak birlikte çalışacağımız konusunda anlaşarak masadan ayrıldık. Her iki taraf da bu konuda çözüm için kararlı. Herkes bu ruhla ayrıldı" dedi."Birbirimizi seviyoruz"Farklı sistemlerden geldiklerini kaydeden Trump, "Birbirimizi seviyoruz. İyi anlaşıyoruz. İyi bir ilişkimiz var diyebilirim. Her zaman masadan ayrılmaya hazır olmanız gerekir. İmzalamış da olabilirdim. O zaman da 'ne kadar kötü anlaşma imzaladı' denilecekti. Anlaşmayı imzalamadan kalmaya hazır olmanız gerekir. Uygun bir anlaşma olsaydı imzalardım. İmzalamaya hazır olarak buraya gelmiştim. Bizim için uygun değildi, doğru karar vermem gerekirdi. Hızlı yapmaktansa doğru karar vermeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı. - HANOİ