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Trump: "Bloomberg ile yarışmayı tercih ederim"

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili iş adamı Michael Bloomberg ile yarışmak istediğini söyledi.

12.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:52Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili iş adamı Michael ile yarışmak istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Senatör Bernie Sanders'ın gerçek destekçileri olduğunu belirterek, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat partiden rakibi olarak eski New York Belediye Başkanı iş adamı Michael Bloomberg ile yarışmak istediğini söyledi. Trump, "Seçimlerde Sanders yerine Bloomberg'e karşı yarışmayı tercih ederim. Çünkü Sanders'ın destekçileri gerçek, Bloomberg ise insanları satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, azil soruşturması kapsamında kendisi aleyhine ifade veren ve geçen hafta görevden alınanlar arasında olan Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi Alexander Vindman ile ilgili ise askeri yetkililerin Vindman'ı soruşturması gerektiğini ifade ederek, bu türden başka görevden almaların da olacağını ifade etti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Bloomberg, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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