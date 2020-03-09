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Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı

ABD Başkanı Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.

09.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:41
Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
ABD Başkanı Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi
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