Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
ABD Başkanı Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.
09.03.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:41
ABD Başkanı Trump, New York borsasında yaşanan düşüşten dolayı basını ve Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki petrol fiyatı tartışmasını sorumlu tuttu.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Trump, borsadaki düşüş için basını ve petrol fiyatlarını suçladı
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Ekonomi
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