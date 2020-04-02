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Trump, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile telefonla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile telefon görüşmesi yaptı.

02.04.2020 03:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 03:54
Trump, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ile telefonla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Bolsonaro'nun bugün Kovid-19 ile mücadele çabalarını ele aldıkları bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

İki liderin görüşmede, salgına karşı eş güdümlü uluslararası mücadele ve ortaklığın önemini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Liderler, istihbarat paylaşımı, hazırlıkların artırılması, tedavi ve aşı çalışmalarında iş birliği yapılması ile virüsün yayılmasının önlenmesi ve insan hayatının korunmasının önemini vurguladı." bilgisine yer aldı.

Trump ve Bolsonaro'nun, küresel ekonominin büyümesinin yeniden tesis edilmesi için tüm araçların kullanılması, istihdam ve gelirlerin muhafaza edilmesi noktasındaki taahhütlerini yinelediklerinin aktarıldığı açıklamada, "Başkan Trump, ülkelerine geri dönmek isteyen Amerikalılara verdiği destekten dolayı Brezilya'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkiyi övdü." denildi.

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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Güncel
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