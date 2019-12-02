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Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Brezilya ve Arjantin'e uyguladığı demir ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerini geri getireceğini duyurdu.

02.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:01Trump: Brezilya ve Arjantin'e uygulanan ek gümrük vergilerini geri gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ve 'e uyguladığı demir ve alüminyuma uygulanan ek gümrük vergilerini geri getireceğini duyurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Brezilya ve Arjantin'in  şu anda içinde bulunduğu dev develüasyon çifçilerimiz için olumlu bir durum değil. Bu yüzden bir an önce ABD'ye bu ülkelerden deniz yoluyla gelen demir ve alüminyum vergilerini yapılandıracağım. Merkez Bankası da (Fed) bu konuda önlem almalı, doların güçlü olması uzun vadede avantaja dönüşmeyecektir. Bu durum ihracatta tedarikçilerimizi ve çiftçilerimizi zor duruma sokuyor" dedi ve düşük faiz çağrısı yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Brezilya, Arjantin, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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