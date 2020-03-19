Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz - Haberler

Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

19.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:38
Trump : Bu koşullarda hepimiz birlikteyiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Üretim Yasası'nı sadece koronavirüs (Covid-19) ile mücadele etmek için imzaladığını, bu koşullarda herkesin birlikte olduğunu söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma Üretim Yasası'nı sadece 'Çin Virüsü'yle mücadele etmek için, gelecekte gerçekleşebilecek en kötü senaryo durumunda yardım alabilmek için imzaladım. Umarım gerek kalmayacak ama bu koşullarda hepimiz birlikteyiz" dedi. Trump, diğer paylaşımında ise "Er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Haberler
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Haberler
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram’dan siyah mayolu pozunu paylaştı Haberler
Salgın nedeniyle evde olan Eda Taşpınar, Instagram'dan siyah mayolu pozunu paylaştı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Haberler
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
İdlib’de görev yapan iki askerimiz şehit oldu Haberler
İdlib'de görev yapan iki askerimiz şehit oldu
Loading