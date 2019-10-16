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Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

16.10.2019 21:39Trump: Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bu Türkiye ile Suriye arasındaki bir problem, bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Bizim için artık eve dönme zamanı. Eğer Türkiye Suriye'ye giriyorsa bu Türkiye ve Suriye arasındaki bir problemdir. Bu bizim problemimiz değil" açıklamasında bulundu. Trump ayrıca, bölgedeki YPG/PKK unsurları hakkında da, "Kürtler savaşmayı biliyorlar. Ancak onlar da melek değil. Bizimle birlikte savaşmaları için onlara çok para ödedik" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD medyasında çıkan Pentagon'un İncirlik Üssü'ndeki nükleer silahları geri çekmeyi gözden geçirdiğine dair haberler hakkında ise, "İncirlik'te bulunan ABD nükleer silahlarının güvenliğinden eminim" sözl



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

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