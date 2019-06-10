Trump: Çin, ABD ile anlaşacak çünkü bunu yapmak zorunda

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Çin ve Meksika'ya yönelik ek gümrük vergisi tehditlerini savunarak, söz konusu ek gümrük vergilerinin ABD'ye "Muhteşem bir rekabet üstünlüğü" sağladığını vurguladı ve ekledi:

"ABD'li şirketlerin yavaş yavaş Çin'i terk etmesi Beijing için büyük bir yıkım. Şirketler Çin'den ayrılarak başka ülkelere gidiyor; çünkü, ek gümrük vergisi ödemek istemiyorlar. Çin bir anlaşma yapacak çünkü bunu yapmak zorunda."

BRİLLİANT'I ÜLKEYİ KORUMAMAKLA SUÇLADI

Trump, söz konusu görüşmede, ek gümrük vergileri savaşının ABD'ye zarar verdiğini söyleyen ve Trump'ın tehditlerini eleştiren ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ı "ülkeyi korumamakla" suçladı.

"ARTIK BİZE SAYGI DUYUYORLAR"

Çin ile süren gerilimlerin yanında Cumartesi günü Meksika ile varılan ticaret anlaşmasına da değinen Trump, Meksika'nın diğer seçeneğinin daha kötü olduğunu anladığını, bu nedenle anlaşmaya varıldığını söyledi ve ekledi:

"Kumbara siz olduğunuzda ek gümrük vergileri çok güzel... Eğer ek gümrük vergileri olmasaydı Meksika'yla bir anlaşmaya varamazdık. İstediğimiz her şeyi aldık ve Meksika'yla harika bir ticari işbirliğimiz olacak çünkü artık bize saygı duyuyorlar. Meksika'dan her isteyen ülkemize girdiğinde ve biz bu konuda hiçbir şey yapamadığımızda bizim ne kadar güçlü olduğumuza inanamıyorlardı. Meksika'nın güçlü göç kanunlarını kullanacağız. Ülkenin güney sınırına 6 bin asker gönderecekler. Bunu yapmayı eskiden kabul ederler miydi?"

- İstanbul

Kaynak: DHA