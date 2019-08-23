Haberler» Güncel» Haber

Trump: "Çin'e ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin'e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı yaptı.

23.08.2019 22:00 Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik kriz yaşadıkları Çin'e ihtiyaçları olmadığını söyleyerek ABD'li şirketlere 'evinize dönün' çağrısı yaptı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden ekonomik kriz yaşadıkları Çin hakkında açıklamalarda bulundu. Çin yüzünden ülkenin çok ciddi para kaybına uğradığını belirten Trump, "Ülkemiz yıllardır, aptalca bir şekilde, Çin sebebi ile trilyonlarca dolar kaybediyor. Onlar yıllık değeri yüzlerce dolar olan fikri mülkiyetlerimizi çaldılar ve buna devam etmek istiyorlar. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Çin'e ihtiyacımız yok, açıkçası onlarsız daha iyi olurdu" dedi. Çin'in ABD'den çaldığı paranın çok ciddi rakamlar olduğunu vurgulayan Trump, "On yıllardır Çin'in yıldan yıla ABD'den çaldığı bu büyük miktardaki para artık duracak. Durmak zorunda" dedi. ABD'li şirketlere Çin yerine yeni alternatifler aramaları yönünde direktif verildiğini belirten Trump, "Bu sebeple bizim mükemmel şirketlerimize en kısa zamanda Çin'e yeni alternatifler bulmaları konusunda talimat verildi. Bu alternatifler arasında şirketlerinizi 'eve' geri döndürerek üretimlerinizi ABD'de yapmak da var" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:27   (görüntülü) yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; tuzağa düşen mağdur anlattı
23:26   (görüntülü) otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
23:26   Antalya'da Keşmir protestosu
23:25   (görüntülü) terme'de şiddetli yağış sonuncunda yaya köprüsünün çökme anı kamerada
23:24   Erdoğan: biz de onları kapının önüne koyarız
23:22   Doğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldü
23:22   SPOR Sancaktepe Futbol Kulübü'nde hedef TFF 1'inci lig