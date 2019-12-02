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Trump : Çin'e uygulanan gümrük vergileri ABD pazarlarını yüzde 21'e kadar büyüttü

Trump, Çin'e yeni gümrük vergisi tarifelerinin uygulanmaya başlandığı 3 Ocak 2018 tarihinden itibaren ABD'deki çeşitli pazarların yüzde 21 düzeyine kadar büyüdüğünü belirtti.

02.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:00Trump : Çin'e uygulanan gümrük vergileri ABD pazarlarını yüzde 21'e kadar büyüttü

Trump, Çin'e yeni gümrük vergisi tarifelerinin uygulanmaya başlandığı  3 Ocak 2018 tarihinden itibaren ABD'deki çeşitli pazarların yüzde 21 düzeyine kadar büyüdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin, Çin'e uygulamış olduğu vergi tarifelerinden "çok büyük miktarda" gelir elde ettiğini söyledi.Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerçekleşen ticaret görüşmelerinin merkezinde ek gümrük vergileri yer alırken, Çin'in "birinci aşama"da imzalanacak anlaşma ile tarifelerin düşürülmesini talep ettiği belirtildi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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