26.06.2019 16:26
Haberler » Ekonomi » Haber

Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

– ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.

– ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdiğini söyledi.
Trump, Japonya 'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde Bir arayua geleceği Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir ticaret anlaşması imzalanmasının mümkün olduğunu ancak aksi durumda ABD'nin ek gümrük vergileri sayesinde bir "servet" kazanacağını belirtti.
Bir ticaret anlaşmasının imzalanabilmesi için Çin'in fikri mülkiyet korumasını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bir anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerinin yüzde 10 yerine yüzde 25 artacağını ekledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri , Çin Halk Cumhuriyeti , Donald Trump , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
18:57 Marmaray'da seferler normale döndü
18:45 İstanbul'da iki yeni nesil OSB kurulması planı masaya geliyor
18:44 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:44 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:43 Borsada işlem hacmi sıralaması
18:43 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:42 Notre Dame Katedrali'ndeki yangına ilişkin yeni açıklama