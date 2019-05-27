Trump: Çin ile bir ticaret anlaşmasına hazır değiliz

– ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ziyaretinde ülke Başbakanı Shinzo Abe ile ortak basın toplantılarında, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olmadıklarını söyledi.
Trump, binlerce firmanın ek gümrük vergisi ödememek için Çin'i terkettiğini ve yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanmasını umduğunu söyledi.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe'de konu ile ilgili olarak, ABD ve Çin arasındaki ilişkilerin hem Japon ekonomisi hem de küresel ekonomi için önemli olduğunu belirtti.
- İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA