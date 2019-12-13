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Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

13.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:15Trump: Çin ile büyük bir anlaşmaya çok yaklaştık

ABD Başkanı Donald Trump Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı.

Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile BÜYÜK BİR ANLAŞMA imzalamaya ÇOK yaklaştık" dedi ve "(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.

Trump'tan önce bir açıklama yapan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Ferng gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ABD'nin ticaret konusunda yakın  temas halinde olmaya devam ettiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Gao, ABD'nin 15 Aralık tarihinde 160 milyar dolar tutarında Çin malı için tarifeleri  yürürlüğe sokması halinde Çin'in atacağı adımlar konusunda ise bilgi vermedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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