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Trump: "Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.
Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Kaynak: AA

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