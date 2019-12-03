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Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının bir termin süresi yok

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonucunda imzalanacak anlaşma için kesinleşmiş bir tarih olmadığını ancak 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinin sonuçlanmasını beklemenin "daha iyi" olacağını söyledi.

03.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:09Trump: Çin ile ticaret anlaşmasının bir termin süresi yok
– ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinin sonucunda imzalanacak anlaşma için kesinleşmiş bir tarih olmadığını ancak 2020 yılındaki ikinci dönem seçimlerinin sonuçlanmasını beklemenin "daha iyi" olacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Londra'da yapacağı görüşme öncesinde konuşan Trump, Çin'in anlaşmaya istekli olduğunu ancak söz konusu anlaşmanın ancak kendisi istediği takdirde imzalanacağını söyledi.Trump'ın açıklaması sonrasında Dow Jones yüzde 0.39, Nasdaq yüzde 0.43 ve S&P yüzde 0.36 düştü.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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