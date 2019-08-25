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Trump: çin'le ticaret savaşı konusunda şüphelerim var

Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda "şüpheleri" olduğunu söyledi.

25.08.2019 16:34 Trump: çin'le ticaret savaşı konusunda şüphelerim var
Fransa'nın Biarritz Kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde muhabirlerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı konusunda "şüpheleri" olduğunu söyledi.
Zirve'de konuşan Trump, G7'ye katılan diğer ülke başkanlarının küresel ekonomik yavaşlamaya sebep olacağı sebebiyle, ABD'nin Çin'e yönelik uyguladığı ek gümrük vergilerini iptal etme çağrısı üzerinde muhabirlerin, Çin ile olan ticaret savaşı hakkında şüphheleri olup olmadığı sorusunu, "Tabii ki, her konuda şüphelerim var" diyerek yanıtladı.


- İstanbul

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: DHA

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