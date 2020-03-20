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Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, "koronavirüs" yerine "Çin Virüsü" ifadesini kullanmaya devam ediyor. Trump, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında; konuşma metninde yer alan koronavirüs ifadesinin üstünü çizerek yerine "Çin virüsü" yazdı.

20.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:52

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile gerilim yaşanmasına neden olan "Çin Virüsü" ifadesini bir kez daha kullandı. Beyaz Saray'da koronavirüs ile alakalı basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, konuşma metnindeki "koronavirüs" ifadesinin üstünü çizerek "Chinese" (Çin) diye değiştirdi.

"ÇİN VİRÜSÜ" İFADESİNİ KULLANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptığı açıklamalarda, virüsün Çin'den çıktığını söyleyerek "korona" ifadesi yerine "Çin Virüsü" ifadesini kullanıyor. Bu durum Pekin yönetimi tarafından büyük tepkiyle karşılanırken, Trump dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yine aynı ifadeyi kullandı.

Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi

ÜSTÜNÜ ÇİZİP DEĞİŞTİRDİ

Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Jabin Botsford adlı fotoğrafçısı tarafından çekilen görüntüler ise gündeme oturdu. Trump'ın konuşma metninde yer alan koronavirüs ifadesinin üzerini çizip yerine Çin Virüsü yazdığı görüldü. Sosyal medyada yayılan kare kısa sürede gündeme otururken; Çin'in, Trump'ın bu hareketine nasıl karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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Trump ’Çin virüsü’ inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi

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ABD Başkanı Donald Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Etiketler : Sağlık, Dünya, Güncel

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Yorumlar (1)
DORİ:İlk defa bu sarının sözüne katılıyorum çok doğru çin tüm dünyanın başına dert ve akıllanmıyorlarda hala sacma saçma yemek yiyip eziyet ediyorlar bence bu virüs olayı bittikten sonra çine tüm dünya yargılamalı dava acılmalıdır
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