Trump: Covid-19'a karşı New York ve bazı eyaletleri karantina altına almayı düşünüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Covid-19'a karşı New York, New Jersey ve Connecticut 'ın bir kısmında "kısa süreli karantinaya" geçilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, can kaybının 2 bin kişiye yaklaştığı ülkede "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Euronews.com