Trump: Covid-19'a karşı New York ve bazı eyaletleri karantina altına almayı düşünüyoruz
Trump: Covid-19 nedeniyle New York dahil bazı eyaletlerde kısa süreli karantinaya gitmeyi değerlendiriyoruz
28.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:14
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Covid-19'a karşı New York, New Jersey ve Connecticut 'ın bir kısmında "kısa süreli karantinaya" geçilmesini değerlendirdiklerini açıkladı.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, can kaybının 2 bin kişiye yaklaştığı ülkede "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, can kaybının 2 bin kişiye yaklaştığı ülkede "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz" dedi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Donald Trump, Koronavirüs, Connecticut, New York, Dünya