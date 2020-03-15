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Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ?

Trump'ın, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddia edildi

15.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:48
Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü.

Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump'ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Almanya, Dünya

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