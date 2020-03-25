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Trump, Covid-19'la mücadele için ABD tarihinin en büyük mali paketini açıkladı: 6 trilyon dolar

Trump, Covid-19'la mücadele için ABD tarihinin en büyük mali paketini açıkladı: 6 trilyon dolar

25.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:17
Trump, Covid-19'la mücadele için ABD tarihinin en büyük mali paketini açıkladı: 6 trilyon dolar
Koronavirüs vakalarının her 2-3 günde bir iki katına çıktığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump 6 trilyon dolarlık ekonomi paketi açıkladı.

Bu paket sayesinde "Amerikan halkı tünelin sonundaki ışığı görebiliyor" diyen Trump, salı günü 'Kornavirüs Görev Gücü' brifinginde yaptığı konuşmada ekonominin Paskalya tatili itibarı ile eski haline gelmesini istediğini belirterek 12 Nisan tarihini işaret etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Ekonomi, Dünya

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