Trump, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzattığını açıkladı.



Beyaz Saray'da konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Trump, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Covid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

Kaynak: Euronews.com