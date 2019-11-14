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Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye'de de çok fazla Kürt...

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.

14.11.2019 02:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 02:03
ABD Başkanı Donald Trump, " Recep Tayyip Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini" söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.
Orta Doğu'daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.
Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.
ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.
Trump:

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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