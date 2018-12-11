Trump'dan Meksika Duvarına Övgüler

11 Aralık 2018 Salı 16:37



11 Aralık 2018 Salı 16:37

ABD Başkanı Donald Trump çok fazla eleştirilen Meksika Duvarı kararı sayesinde ABD'ye girmek isteyen mültecilerin durdurulduğunu, sınırın duvar ve ABD askerleri sayesinde güvenli olduğunu söyledi.ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından Meksika sınırından gelen kaçak girişleri önlemek için sınıra örülen duvar hakkında açıklamalarda bulundu. Trump son dönemde özelikle artan göçün önüne geçilmesinde duvarın önemli bir rol oynadığını belirterek, "Geniş göçmen gruplarının ülkemize girmek için yönelmiş olmalarına karşın, onlar yeni inşa edilmiş duvarımızı, geçici duvar ve çitlerimizi ya da sınır devriye memurları ve askerlerimizi geçemediler. Onlar şimdi ya Meksika'da ya da kendi ülkelerine geri döndüler" ifadelerini kullandı.Trump duvar fikrini desteklemeyen Demokrat Parti üyeleri için ise, "Onlar sınırlarımızı her önüne gelene açmak istiyor. Bu beraberinde geniş çaplı suç ve hastalık getirecektir. Güney sınırlarımız şu an güvende" ifadelerini kullandı.Duvarın maliyeti konusunda gelen eleştirilere ise Trump bunun olabilecek en düşük ücretle yapıldığını belirtti. - WASHINGTON