Haberler » Güncel » Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

Trump'dan yeni IŞİD açıklaması

Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor.

14.10.2019 08:55Trump'dan yeni IŞİD açıklaması
Başkanı Donald Trump, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli açıklamasında bulundu.
Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli"dedi.
Trump, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, IŞİD'li mahkumların en kötülerini elinde tutuyor. Türkiye ve Kürtler, kaçmalarına izin vermemeli"
"Avrupa, çok sayıda talepten sonra onları IŞİD'lileri geri almış olmalıydı. Şimdi bunu yapmalılar. ABD'ye asla gelemeyecek ya da girmelerine izin verilmeyecek!" ifadelerini kullandı.
Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı Donald Trump, Askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı. "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Sendika Başkanı'ndan şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım
10:44 Bakan Selçuk: "Okullar arasındaki imkan farklarını azaltmayı temel bir gaye olarak edindik"
10:44 Menbiç sınırında hareketililik (ek anons)
10:43 Menbiç sınırında hareketililik 1
10:42 Erciyes'te turizm zirvesi
10:42 Konya'da bilyeli arabalar yarıştı
10:42 Menbiç sınırında hareketililik 1
14.10.2019 10:46:45