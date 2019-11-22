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Trump: "Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir"

ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturması hakkında "Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir.

22.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:38Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturması hakkında "Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Fox News kanalında yayımlanan "Fox & Friends" programına telefonla bağlanarak, gündemi değerlendirdi.
Azil soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "Elinizde hiçbir şey yokken bir başkanı azletmenin çok zor olduğunu düşünüyorum." dedi.
Trump ayrıca, azil davasının Temsilciler Meclisinden geçmesi durumunda Senato'da kurulacak mahkemeyi de memnuniyetle karşılayacağını vurgulayarak, "Bir mahkeme kurulmasını isterim. Ortada hiçbir şey yok." diye konuştu.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin "tamamen usullere uygun olduğunu" vurgulayan Trump, "Eğer Demokratlar beni azlederse çıldırmışlar demektir." yorumunu yaptı.
"Muhbirin sahte olduğunu düşünüyorum"
Trump, Beyaz Saray'daki bir program esnasında da azil soruşturmasına ilişkin, "Adına azil denilen büyük oyuna karşı muhteşem bir hafta geçirdik. Büyük bir destek aldık. Cumhuriyetçi Parti'nin daha önce bu kadar büyük bir destek aldığını gördüğümü sanmıyorum." diye konuştu.
Zelenskiy-Trump görüşmesini ihbar ederek azil soruşturmasının fitilini ateşleyen muhbire yönelik soruya ilişkin Trump, "Ne muhbiri? Ortada bir muhbir olduğunu düşünmüyorum. Bu muhbirin sahte olduğunu düşünüyorum, çünkü onun raporunda yazdıklarıyla benim telefon görüşmesinde söylediklerim uyuşmuyor." dedi.
Trump'a yönelik azil soruşturması
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.
ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.
Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.
Beyaz Saray görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.
Temsilciler Meclisi geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Güncel

Kaynak: AA

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