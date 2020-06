Trump, doğum gününde Beyaz Saray önünde protesto edildi

Kaynak: İHA

ABD Başkanı Donald Trump 74. doğum gününde, Beyaz Saray önünde protesto edildi.ABD Başkanı Donald Trump 74. doğum gününü, kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki Trump National Golf Club'ta geçirdi. Trump, hafta sonu tatilinin ardından dün akşam saatlerinde başkent Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'ın önünde protestolarla karşılandı. ABD'nin Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un ve sonrasında Cuma günü Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks'un polis tarafından öldürülmesi nedeniyle Washington'da binlerce protestocu Ulusal Afrika-Amerikan Tarihi ve Kültür Müzesi'nden Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'a yürüdü. Trump, karşıtı göstericiler Beyaz Saray'ın önünde bulunan Lafayette Park'ta maket doğum günü pastası ve pankartlarla Trump'ı protesto etti.Trump'a 74. doğum günüde mesaj yağmuruABD Başkanı Donald Trump'ı 74. doğum gününde başta çocukları, Beyaz Saray yönetim üyeleri, Cumhuriyetçi parti milletvekilleri ve Twitter kullanıcıları yalnız bırakmadı. Trump'ın Florida'daki destekçileri onuruna tekne yarışı düzenledi. Trump'ı seven binden fazla tekne sahibinin katıldığı yarışta Trump'ın 74. doğum günü kutlandı. Michigan eyaletindeki Trump yanlıları ise "Make America Great Again" adlı geçit töreni düzenleyerek tekneleriyle Trump'ın yeni yaşını kutladı. Trump'ın oğlu Eric Trump Florida'da Trump onuruna düzenlenen tekne yarışının fotoğrafını paylaştı. Eric Trump ayrıca, "Mutlu yıllar baba! Seni çok seviyoruz" sözleriyle Trump'ın doğum gününü kutladı. Başkan Trump'ın kızı ve Beyaz Saray Baş Danışmanı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından, "Doğum günün kutlu olsun, seni seviyorum baba" mesajını paylaştı.ABD Başkan yardımcısı Mike Pence de Başkan Donald Trump'ın doğum gününü kutlayanlar arasındaydı. Pence mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı ve yakın dostum doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandı.Öte yandan Trump'ın eşi Melania Trump'ın gün boyu hiçbir yerde görülmemesi ve sosyal medyadan Trump'ın doğum gününü kutlamaması farklı yorumlara neden oldu. Trump eşi Melania Trump'ın 26 Nisan'da 50. doğum gününü sosyal medya hesabından, "First Lady'miz Melania'nın doğum günü kutlu olsun" sözleriyle kutlamıştı. - WASHINGTON