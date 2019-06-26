26.06.2019 09:35
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"Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor"

"Trump doların euro karşısında çok güçlendiğini düşünüyor"

– ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump'ın doların euro karşısında çok güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi.

– ABD Başkanı Donald Trump 'ın yönetiminden üst düzey bir yetkili, Trump'ın doların euro karşısında çok güçlü olduğunu düşündüğünü söyledi.
ABD Merkez Bankası'ndan  ( Fed ) adının açıklanmamasını istemeyen bir yetkili de, Fed'in faiz oranlarını aşağı çekmiş olması durumunda doların gevşeyeceğini ve euronun gücünün artacağını belirtti.
Trump geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası 'nın (ECB)  ECB Başkanı Mario Drahgi'nin ECB'nin faiz indirimine gideceğine işaret eden yorumlarını "haksız" bulduğunu ve bu durumun" ABD ile rekabeti haksız bir şekilde kolaylaştırdığını" söylemişti.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.19 artışla 1.1376 düzeyine yükselirken, sene başından bu yana, dolar karşısında yüzde 0.67 geriledi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası , Donald Trump , Amerika Birleşik Devletleri , Ekonomi

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