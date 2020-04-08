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Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:49
Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 salgınında "Çin yanlısı davranmakla" suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdikleri fonları askıya almayı düşündüklerini duyurdu.

Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuştu. Konuşmasına, "Bu hafta çok acı verici olacak, bir canavara karşı savaşıyoruz." ifadeleriyle başlayan Trump, virüs ile her cephede savaştıklarını kaydetti.
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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››Trump: DSÖ'ye sağladığımız fonları büyük oranda askıya alacağız - Haberler

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