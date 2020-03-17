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Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüse yeni bir isim taktı. Bilim kamuoyunun kovid-19 olarak adlandırdığı virüs için Trump, "Çin Virüsü" dedi.

17.03.2020 07:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 07:58

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yeni bir isim taktı. Salgınla ilgili sosyal medya hesabından bir tweet atan Trump, kovid-19 için "Çin Virüsü" dedi.

Trump, söz konusu tweetinde "Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Çin Virüsü'nden etkilenen havayolları ve diğer endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecektir. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜSE YENİ İSİM: ÇİN VİRÜSÜ

Çin ile iyi ilişkiler içerisinde olmadığı bilinen Trump'ın Çin Virüsü demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Trump'ın bu hareketi ülkede gündem yarattı.

ABD'DE SON DURUM

Ülkedeki virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki kovid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, pazartesi günü itibarıyla 71'e, vaka sayısı ise 4 bin 138'e yükseldi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya, Güncel

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