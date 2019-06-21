Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

ABD Başkanı Donald Trump , İran 'a hava saldırısına onay verdiği, ama sonra aniden vazgeçtiğine dair haberleri teyit etti.

"10 DAKİKA KALA DURDURDUM"

İran 'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti: İran 'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesine atıfla "Pazartesi uluslararası sularda İHA vurdular" diye tweetleyen Trump, şöyle devam etti: "3 ayrı noktada misillemede bulunmak için harekete geçtik ve silahları yükledik ki ben 'kaç kişi ölecek' diye sordum. Bir general '150 kişi efendim' diye yanıt verdi. Saldırıyı gerçekleşmesinden 10 dakika önce durdurdum."

"ACELEM YOK"

"İHA vurulmasına orantılı bir karşılık değil. Benim acelem yok. Ordumuz yeniden yapılanıyor, yeni, harekete geçmeye hazır, açık ara dünyanın en iyisi. Yaptırımlar acı veriyor ve dün gece üstüne yenilerini ekledik. İran asla nükleer silah sahibi olamaz; ne ABD'ye ne de dünyaya karşı."

"BOLTON'A RAĞMEN"

?The New York Times (NYT) gazetesi, bu sabah geçtiği haberde, Trump'ın İran'a yönelik bir saldırıya oney verip kararından son anda vazgeçtiğini yazdı. Haberde Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği belirtildi. ABC kanalı da Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığını duyurdu.

"UMMAN ARACILIĞIYLA MESAJ GÖNDERDİ: İRAN'LA SAVAŞ İSTEMİYORUM"

Reuters de bir takım İranlı yetkililere dayanarak dün gece Trump'ın Umman aracılığıyla Tahran'a "Amerikan saldırısının eli kulağında, ama ben savaşa karşıyım ve sizinle pek çok konuda müzakere istiyorum" mesajını gönderdiğini duyurdu. Reuters adını açıklamadığı İranlı yetkililerden birinin "Trump mesajında savaşa karşı olduğunu ve Tahran'la birçok konu hakkında görüşmek istediğini söyledi. Cevabımız için bize kısa bir süre tanıdı, ama ilk yanıt olarak kararın (dini lider Ayetullah) Hamaney'e ait olduğunu belirttik" sözlerini aktardı. Bir diğerinin de "Hamaney'in müzakerelere karşı olduğunu açıkça dile getirip yine de bir karar vermesi için kendisine bu mesajı ileteceğimizi söyledik" dediğini kaydetti.

RUHANİ'NİN DANIŞMANI: SAVAŞ İSTEMİYORSAN YAPTIRIMLARI KALDIR

Ancak İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Keyvan Hosravi, "ABD herhangi bir mesaj göndermedi" diyerek haberi yalanladı. Trump'ın iddia edilen mesajına yanıt niteliğinde bir açıklama ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hesameddin Aşena'dan geldi. ABD Başkanı'nın İran'la savaş istemiyorsa yaptırımları hafifletmesi gerektiği mesajını veren Ruhani'nin danışmanı Aşena şöyle tweetledi: "Savaş ve yaptırımlar aynı madalyonun iki yüzü. Savaş istemiyorsanız yaptırımlar konusunda bir şey yapmalısınız."