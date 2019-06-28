28.06.2019 13:26
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Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti

Trump ek gümrük vergileri erteleme sözünü reddetti

ABD Başkanı Donald Trump Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'e, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump Japonya 'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 'e, Çin ürünlerine uygulanan ek gümrük vergilerini altı ay boyu erteleyeceğini söylediğini reddetti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmesinin ardından basına konuşan Trump, Xi ile görüşmeisinin "heyecanlı" oalcağını ve en kötü ihtimalle "üretken" bir görüşme olacağını söyledi ve zirvenin sonunda bir ticaret anlaşması imzalanması ihtimalinin yüksek olduğunu hatırlattı.
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'le erken saatlerde yaptığı görüşme sonrasında, iki ülkenin ilişkilierini iyileştirmenin tüm dünyanın yararına olacağı konusunda anlaştıklarını söylemişti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Japonya , Xi Jinping , Donald Trump , Ekonomi

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