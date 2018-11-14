Trump, Emekli Generali Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Aday Gösterdi

ABD
Başkanı Donald Trump
, Suudi Arabistan
Büyükelçisi olarak emekli General John Abizaid'i aday gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Irak
savaşı sırasında ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) görev yapan General John Abizaid'i Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdi. Beyaz Saray
'dan yapılan yazılı açıklamada, John Abizaid'in CENTCOM'da "en uzun süreli görev yapmış asker" unvanını elinde bulundurduğuna dikkat çekildi.
Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor. - WASHINGTON
Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan,Donald Trump
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:26