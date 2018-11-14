14 Kasım 2018, 11:26
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Trump, Emekli Generali Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Aday Gösterdi

Trump, Emekli Generali Suudi Arabistan Büyükelçiliğine Aday Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak emekli General John Abizaid’i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi olarak emekli General John Abizaid'i aday gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Irak savaşı sırasında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) görev yapan General John Abizaid'i Suudi Arabistan Büyükelçiliğine aday gösterdi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, John Abizaid'in CENTCOM'da "en uzun süreli görev yapmış asker" unvanını elinde bulundurduğuna dikkat çekildi.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor. - WASHINGTON Amerika Birleşik Devletleri,Suudi Arabistan,Donald Trump
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:26