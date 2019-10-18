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Trump: "Enerji Bakanı Perry görevinden ayrılacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

18.10.2019 11:55Trump:
ABD Başkanı Donald Trump, Enerji Bakanı Rick Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.
ABD Enerji Bakanı Rick Perry, yıl sonunda görevinden ayrılacak. Perry'nin görevinden ayrılacağını aylardır bildiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Rick ve ben 6 aydır konuşuyoruz. Onun çok büyük planları var. Çok başarılı olacak. Varisini çok yakında açıklayacağız" dedi. Perry, Trump'a yazdığı istifa mektubunda "Yönetiminizdeki ülkemize hizmet etmek büyük bir onur" ifadelerini kullandı.
Son aylarda birçok uluslararası enerji toplantısına katılan ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un Perry'nin yerine geçmesi bekleniyor.
Öte yandan, 2000-2015 yılları arasında ABD'nin Teksas eyaletinin valilik görevini yürüten 69 yaşındaki Perry, 2017'den beri Enerji Bakanlığı görevini sürdürüyor.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Kaynak: İHA

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