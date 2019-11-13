Trump-Erdoğan görüşmesi bitti, iki lider basın toplantısı düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da karşıladı. Trump, Erdoğan'la görüşmesi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sorunlarını anladığını söyledi. Erdoğan ise "basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacaklarını" belirtti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu. Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 1 saat 15 dakika süren baş başa görüşmelerini tamamlayan iki lider, çalışma yemekleri sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının TSİ 23.10'da başlaması planlanıyor.

Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.