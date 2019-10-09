Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki bütün dengeleri değiştiren telefon görüşmesinin detaylarını ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir yetkili paylaştı. ABD'nin çok okunan dergilerinden Newsweek'e ismini açıklamadan konuşan yetkili, "Trump, Erdoğan karşısında resmen müzakere edemedi. Trump, askerleri bölgeden çekmeyi iyi bir şeymiş gibi göstermek için bunu yaptı" dedi.

Pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını Newsweek yazdı. ABD'nin çok okunan gazetelerinden Newsweek'e konuşan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yetkililer isim vermeden, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, ERDOĞAN KARŞISINDA ÇARESİZ KALDI"

Konuyla doğrudan ilgisi olan ve görüşmenin detaylarına hakim olan yetkili, ABD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında adeta çaresiz kaldığını öne sürdü. Telefon görüşmesinin, Türkiye'nin Suriye'ye bir askeri operasyon yapacağını duyurmasından sonra planlandığını açıklayan bir Pentagon yetkilisi, "ABD'nin askerleri çekme kararı IŞİD, Şam ve Moskova'nın işine gelecek. Bu karar Trump'ın kendi Savunma Departmanı'nı bile tamamen şaşkına çevirdi" ifadesini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin ABD ile birlikte Suriye'de rejim değişikliği istediği hatırlatılırken Rusya ve İran'ın da Esad rejimini desteklediği vurgulandı.

"ABD BAŞKANI OMURGASIZ"

Newsweek'e konuşan Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki yetkili, "Trump resmen müzakere edemedi ve askerleri çekmeyi sanki bir şey kazanmışız gibi göstermeye çalıştı. Fakat bir şey kazanamıyoruz. ABD Başkanı omurgasız olduğu için ABD'nin ulusal güvenliği tehlikenin arttığı bir döneme giriyor ve bu tartışmaya açık bir konu değil" dedi. Newsweek'e konuşan yetkili, konuyu kamuyla paylaşma izni olmadığı için ismini sakladığını açıklarken, "Türkiye'nin müdahalesinin gelecek 24 saat ile 96 saat arasında olması şaşırtıcı olmaz" dedi.

ABD Başkanı bu karardan sonra pazartesi günü skandal bir tweet atarak, Türkiye ekonomisini zor durumda bırakacağını ima etmiş ve daha önce Türk ekonomisini "yıktığını" iddia etmişti. Fakat Trump'ın Erdoğan ile gerçekleşen telefon görüşmesinde hiç böyle bir tehditte bulunmadığı ortaya çıktı. İsmini açıklamayan yetkili, "Telefon görüşmesinde Trump Türk ordusunun askeri müdahalesini desteklemeyeceğini açıkladı ama ayrıca ekonomik yaptırımlarla ülkeyi tehdit de etmedi" dedi.

Türkiye'nin sorumluluğunu üstleneceği IŞİD'li mahkumlar ile ilgili de açıklamalarda bulunan yetkili, "IŞİD mahkumlarından bazıları kaos sonucunda serbest kalacak ve bölgede ya da başka bir yerde savaşmaya devam edecektir" dedi.

GÜVENLİK DANIŞMANI DA SAÇMALADI

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görevli yetkili, "Eğer ABD Türkiye'yi savaş yolundan çekilmeyi reddetseydi, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit edeceği şey sadece orduların savaşması değil, Türk ekonomisine uygulanacak baskı olacaktı. Fakat ABD bölgedeki Kürtleri savunmama kararı aldı ve Trump'ın bakış açısına göre savaş ekonomi için iyi değil" dedi.

Newsweek'e konuşan yetkili açıklamaların sonunda ise adeta saçmaladı. İsmini açıklamayan yetkili, "Size karşı dürüst olacağım bence ABD, Türkiye, Suriye ve Irak genelindeki bir Kürt ulusunu desteklese daha iyi olurdu. Bölgede başka bir İsrail haline gelebilirlerdi. Oyun sahasındaki büyük çocuk yani ABD sahayı terk edince Türkiye gelip daha küçük çocukları dövmeye geliyorlar. Bunun ABD'nin dünyanın polisi olmasıyla ilgisi yok. Bütün dünyaya sizi kullanacağız ve sizi bir kenara atacağız mesajını veriyoruz. Sonuçta Asya'da Afrika'da ve Güney Amerika'da da televizyon var" dedi.