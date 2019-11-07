Haberler » Dünya » Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz

Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da dört gözle beklediklerini açıkladı.

07.11.2019 00:03 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:03 Trump: Erdoğan'ı Beyaz Saray'a dört gözle bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Erdoğan'ı Beyaz Saray'da dört gözle beklediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından sosyal medyada mesaj yayınladı. Trump, mesajında, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Erdoğan, beni DEAŞ lideri Bağdadi'nin karısı ve kız kardeşinin ele geçirildiği operasyonla ilgili bilgilendirdi. Ayrıca Suriye konusu, terörizmin ortadan kaldırılması gibi konuları ele aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım Çarşamba günü Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
11:43   ABD'li senatörlerden mektup: Türkiye Suriye'de barış anlaşmasını ihlal ediyorsa, yaptırım uygulayın
11:42   Rusya'da petrol tankında patlama 5 yaralı
11:36   Eski 2 Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor
11:18   Sol şeritteki otobüs sayesinde soyulmaktan kurtuldu
11:13   ABD'de iki Twitter çalışanına 'Suudi Arabistan hükümetine gizli bilgileri sızdırma' suçlaması
00:36   Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü
00:13   KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
21:32   Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil
7.11.2019 11:54:35